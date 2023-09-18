رسميا.. الزمالك يفقد زيزو في مواجهة بيراميدز لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - تأكد غياب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، عن المواجهة المقبلة أمام بيراميدز، في افتتاح مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام بيراميدز، يوم الخميس المقبل، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الدفاع الجوي في السابعة مساء.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن أحمد سيد زيزو، سوف يغيب عن مواجهة الزمالك المقبلة، بجانب حاتم سكر بسبب حصولهم على ثلاثة إنذارات.

وأوضح المصدر، أن مسئولي نادي الزمالك استفسروا من اتحاد الكرة، خاصة وأن الإنذار الثالث لكلا اللاعبين كان ضمن البطولة المنتهية في الموسم الماضي، ولكن تأكد قانونية عدم مشاركتهم في مواجهة بيراميدز.

جدير بالذكر، أن أحمد سيد زيزو غاب عن مواجهة الفريق الأبيض الماضية، أمام أرتا سولار الجيبوتي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بسبب تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة تونس الودية.