"الحملة بدأت".. خطوة إيجابية من هاني العتال لحل أزمات الزمالك ماليا

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق والمرشح لنفس المنصب في الانتخابات المقبلة المقرر لها 20 أكتوبر توجيه ميزانية الحملة الانتخابية له لدعم النادي ماديا والمساهمة في حل المشاكل المادية.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن هاني العتال أخطر إدارة حملته الانتخابية بأن يتم توجيه كافة المصروفات المالية في الفترة المقبلة للعمل على تلبية احتياجات النادي والتي تخص ملفات الأنشطة الرياضية والخدمات الاجتماعية والإصلاحات الإنشائية.

وبدأت الحملة بالتنسيق مع اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك في إصلاحات وصيانات شاملة في قطاعات النادي المختلفة والتي انطلقت بالفعل منذ الأمس.

وكان هاني العتال أنهى في وقت سابق أزمة فريق كرة اليد وسدد 2 مليون جنيه قيمة مديونيات النادي في الاتحاد المصري، من أجل فتح الباب أمام قيد كل لاعبي الفريق ودعم صفوفه في الموسم الجاري.