كيف استقبلت الجماهير الإيرانية كريستيانو رونالدو؟ (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

تزينت شوارع العاصمة الإيرانية طهران بلافتات ترحب بكريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بالإضافة إلى حفاوة استقبال بعثة النصر السعودي فور وصولها المطار وإهدائها سجادة من التراث الإيراني.

وصلت بعثة النصر السعودي العاصمة الإيرانية طهران، ضمن استعدادات الفريق لمباراة في دوري أبطال آسيا أمام برسبوليس الإيراني.

احتشدت الجماهير الإيرانية في فندق إقامة فريق النصر السعودي، مهللين بالهتافات لرونالدو عند رؤيئته، كما انتشر لهم مقطع "فيديو" عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الشوارع تحتفل على طريقته الشهيرة "siiiiii".

انتشرت صور رونالدو معلقة بشوارع طهران مع عبارة "أهلًا وسهلًا"، احتفى البعض الآخر بطريقة مختلفة وهي صورته رفقة والدته في "برواز" كبير.

يستعد النصر السعودي لمواجهة برسبوليس الإيراني في التاسعة مساء غدًا، في دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

https://x.com/DIgdery/status/1703735927485444274?s=20

https://x.com/tarafdari_com/status/1703708014585250278?s=20