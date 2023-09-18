شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعد الأهلى والزمالك لانطلاق النسخة الجديدة من الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن عودة المتعة والإثارة المرتقبة في الدورى المصرى موسم 2023/2024 فى النسخة 65 من عمر مسابقة الإيجبشيان ليج، والمقرر انطلاقه اليوم الاثنين، بعدما أنهت جميع الفرق تدعيم صفوفها بأقوى الصفقات للمنافسة فى نسخة يتوقع الكثيرون أنها ستكون أقوى من جميع النسخ السابقة، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن استعدادات قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك لخوض منافسات البطولة..

س: كيف استعد الأهلى لانطلاق الدورى؟

ج: خاض الأهلى معسكر إعداد فى النمسا ولعب العديد من المباريات الودية لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنيا، كما تعاقد المارد الأحمر مع إمام عاشور قادماً من نادي ميتيلاند الدنماركي، والفرنسي أنتوني موديست في صفقة انتقال حر، ورضا سليم من الجيش الملكي المغربي، كما أعاد الأهلي الثنائي المُعار صلاح محسن من سيراميكا وكريم نيدفيد من فيوتشر، بجانب تفعيل عقد شراء خالد عبد الفتاح من سموحة بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

س: وكيف استعد الزمالك لانطلاق الدوري؟

ج: خاض فريق الزمالك معسكراً داخلياً وخاض العديد من المباريات الودية لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً، فيما لم يقم النادي الأبيض بأى صفقة خلال هذا الصيف بسبب وقف القيد.

س: ما هو موعد مباراتى الأهلى والزمالك الأولى فى الدوري؟

ج: يفتتح فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى نسختها الجديدة فى السابعة مساء غدٍ، الثلاثاء، بمواجهة فريق المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

فيما يلتقى بيراميدز مع الزمالك فى الأسبوع الأول من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024، فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الدفاع الجوى.

س: ما هى مباريات الأسبوع الأول للدورى؟



ج: مواجهات الأسبوع الأول تبدأ اليوم الاثنين بمواجهة وحيدة بين البنك الأهلى وطلائع الجيش، وتستكمل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين، حيث يلاقي غدا الثلاثاء نادى زد الصاعد حديثا للدورى الممتاز مع الإسماعيلي في الرابعة عصرا باستاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الأهلى مع المصري في السابعة مساء الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وفى الرابعة عصر الأربعاء المقبل يلتقي إنبي مع الداخلية باستاد السلام بالقاهرة، بينما تقام مباراتان فى السابعة مساءً حينما يواجه المقاولون العرب نظيره بلدية المحلة العائد بعد غياب 15 عاما باستاد المقاولون العرب، فيما يلتقي في نفس التوقيت سموحة مع الجونة باستاد الإسكندرية.

وتختتم الجولة فعالياتها الخميس المقبل بمواجهة فاركو أمام فيوتشر والتي تقام في الرابعة عصرا على إستاد الجيش ببرج العرب، بينما يواجه الاتحاد السكندري نظيره سيراميكا في السابعة مساء على استاد الإسكندرية، وهو نفس توقيت المواجهة المرتقبة والتي تمثل قمة مواجهات الأسبوع الأول بين الزمالك وبيراميدز على استاد الدفاع الجوي.

س: من هو بطل النسخة الأخيرة من الدوري المصري

ج: كان الأهلي تُوج بطلا للدوري المصري خلال الموسم الماضي 2022-2023 للمرة الـ43 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر فريق تُوج بلقب المسابقة، مع العلم بأنه خسر النسختين السابقتين للموسم الماضي لصالح غريمه الأزلي الزمالك.