شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يحدد الثامنة صباح الثلاثاء موعدًا لأول مران استعدادًا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى، الثامنة صباح غد الثلاثاء، موعدًا لخوض اللاعبين التدريب الجماعى فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز.

وعادت بعثة بيراميدز إلى القاهرة قادمة من تنزانيا فى الثانية صباح اليوم الاثنين، ومنح أوسوريو اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، على أن يخوض أول مران غدًا الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان الزمالك خسر من أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما فى تنزانيا، السبت الماضى، ضمن منافسات دور الـ 32 من عمر مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.