7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأثنين الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها انطلاق بطولة الدورى بين طلائع الجيش والبنك الأهلى، والزمالك خارج السوبر المصري، و 10 آلاف مشجع فى مباريات الدور الأول بالدورى.

الطلائع يقص شريط الدورى الممتاز أمام البنك الأهلى فى مواجهة مثيرة اليوم

يقص فريق طلائع الجيش شريط النسخة 65 من بطولة الدوري، بمواجهة البنك الأهلى ضربة البداية بالنسخة الجديدة من مسابقة الدوري، وهو اللقاء الذي يقام فى السابعة مساءً، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري للمسابقة المحلية، على أن يقام اللقاء على ملعب جهاز الرياضة.

تقرر بصورة نهائية حضور 10 آلاف مشجع فى مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023 – 2024 ، والذى ينطلق اليوم الاثنين بمباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي، بواقع 5 آلاف لكل نادٍ.

تقرر استبعاد فريق الزمالك من بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها فى الفترة من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات، بسبب الاعتذار عن المشاركة فى النسخة الماضية للبطولة أمام الأهلي.