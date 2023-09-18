7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأثنين الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها انطلاق بطولة الدورى بين طلائع الجيش والبنك الأهلى، والزمالك خارج السوبر المصري، و 10 آلاف مشجع فى مباريات الدور الأول بالدورى.
الطلائع يقص شريط الدورى الممتاز أمام البنك الأهلى فى مواجهة مثيرة اليوم
يقص فريق طلائع الجيش شريط النسخة 65 من بطولة الدوري، بمواجهة البنك الأهلى ضربة البداية بالنسخة الجديدة من مسابقة الدوري، وهو اللقاء الذي يقام فى السابعة مساءً، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري للمسابقة المحلية، على أن يقام اللقاء على ملعب جهاز الرياضة.
تقرر بصورة نهائية حضور 10 آلاف مشجع فى مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023 – 2024 ، والذى ينطلق اليوم الاثنين بمباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي، بواقع 5 آلاف لكل نادٍ.
تقرر استبعاد فريق الزمالك من بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها فى الفترة من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات، بسبب الاعتذار عن المشاركة فى النسخة الماضية للبطولة أمام الأهلي.
طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، من أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق تقريراً عن تطورات حالة 8 لاعبين هم "عمرو السولية وخالد عبد الفتاح ومحمود متولى وأكرم توفيق وكريم فؤاد وحمزة علاء وعلى معلول وإمام عاشور" لاعبى الفريق، وذلك قبل مواجهة المصري البورسعيدى بالدوري.
انتهاء أزمة قيد طائرة الزمالك بعد سداد 3 ملايين جنيه
تواصل أحمد فؤاد الوطن، المدير المالي في اللجنة التى تدير نادي الزمالك، مع المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة من أجل تسوية المديونية حتى يتمكن الأبيض من قيد لاعبيه استعدادًا للموسم الجديد.
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