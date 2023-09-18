بطولة مصر: مواجهتان صعبتان للأهلي والزمالك في افتتاح النسخة 65

الرياص - اسماء السيد - القاهرة: يخوض الأهلي حامل اللقب وغريمه الزمالك مواجهتين صعبتين في المرحلة الأولى من النسخة 65 لبطولة مصر في كرة القدم التي تضمّ 18 ناديًا بينهم الثلاثي الصاعد أف سي زد وبلدية المحلة والجونة، وتشهد زيادة الحضور الجماهيري إلى عشرة آلاف متفرّج.

وشهد موسم الانتقالات انفاق الأندية المصرية ما يقرب من 18 مليون دولار أميركي، أقل من الماضي الذي تخطت قيمة الانتقالات 30 مليون دولار. اكتفى الاهلي بثلاث صفقات، فيما لم يبرم الزمالك أي تعاقدات بسبب قرار الاتحاد الدولي (فيفا)، بمنعه من القيد لثلاث فترات لعدم سداده غرامة مالية.

ويُعدّ إمام عاشور، لاعب الزمالك الاسبق والقادم إلى الاهلي من ميدتيلاند الدنماركي، أغلى لاعب في انتقالات الصيف بقيمة 3 ملايين دولار، يليه المغربي رضا سليم القادم إلى الاهلي من الجيش الملكي المغربي بقيمة 2.2 مليون دولار.

مصالحة الجماهير

ويستهل الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد المرات الفوز بالبطولة (43)، حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة صعبة أمام ضيفه المصري الثلاثاء بملعب الجيش ببرج العرب.

يسعى بطل أفريقيا إلى مصالحة جماهيره، عقب خسارته السوبر الإفريقي لصالح اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة، خصوصاً بعد تدعيم هجومه بالفرنسي المخضرم أنتوني موديست (35 عاماً) القادم من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة انتقال حر كلفت خزينة النادي 1.6 مليون دولار راتباً سنوياً.

ولن تكون مهمة الأهلي، العائد من معسكر إعداد في النمسا بقيادة السويسري مارسيل كولر في ثاني مواسمه مع الفريق، سهلة في مواجهة المصري العائد من معسكره المغربي بقيادة مدربه الجديد على ماهر.

تولى ماهر المسؤولية نهاية الموسم الماضي خلفاً لميمي عبد الرازق ودعّم صفوفه بباهر المحمدي، محمد الشامي والدولي محمود حماده والتونسي فخر الدين بن يوسف والجزائري غيلاس قناوي.

الزمالك لتفادي الغرق

ويحلّ الزمالك الغارق في أزماته المالية والادارية والفنية ضيفاً على بيراميدز المستقرّ الخميس بملعب الدفاع الجوي.

خرج الزمالك من موسمه الأخير بلا ألقاب، فحل ثالثاً في الدوري الذي حمل لقبه لموسمين توالياً، ودّع دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات وخسر لقبي كأس مصر والسوبر المحلي.

يواجه أزمة مالية وديوناً لصالح جهات حكومية ودولية ولاعبين ومدربين أجانب سابقين، وعزل رئيسه الجدلي مرتضى منصور من منصبه بعد معاقبته بالحبس ستة أشهر، في قضية سب وقذف موظف عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

استقال باقي اعضاء مجلسه ويعاني فنياً مع مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إذ ودّع من دور المجموعات في بطولة الأندية العربية الشهر الماضي، كما خسر السبت الماضي أمام أرتار سولا الجيبوتي المغمور 0 2 في ذهاب الدور الأول (الـ 32) لكأس الاتحاد الإفريقي الرديفة لدوري الأبطال.

على الجانب الآخر، استقر بيراميدز وصيف النسخة الماضية على تجديد عقد مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو وعاد بنتيجة حذرة من أرض مضيفه الجيش الرواندي (0 0)، في ذهاب الدور الثاني من دوري الأبطال الذي يخوضه للمرّة الأولى.

تعاقد مع تسعة لاعبين يتقدمهم ثنائي الزمالك يوسف اسامة نبيه وسيف فاروق جعفر في صفقة انتقال حر وثلاثي فيوتشر محمد رضا "بوبو" وعمرو مرعي ومهند لاشين والكونغولي الديموقراطي فيستون ماييلي مهاجم يانغ افريكانز التنزاني.

وتنطلق مباريات الموسم الجديد بمواجهة طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني مع البنك الاهلي بقيادة القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، الاثنين بملعب جهاز الرياضة العسكري.

وفي مغامرة محفوفة بالمخاطر يخوض الاسماعيلي، الناجي من الهبوط، بمجموعة من الشباب، لحرمانه من القيد بسبب عدم سداد مستحقات لاعبه السابق التونسي نور الدين الزمان والمقدّرة بـ600 ألف دولار. يحلّ ضيفا على أف سي زد في الظهور الاول للفريق "الاستثماري" في الدوري بقيادة المدرّب مجدي عبد العاطي.

ويستضيف الداخلية بقيادة المدرّب الجديد ميمي عبد الرازق انبي بقيادة تامر مصطفى الاربعاء بملعب السلام .

ويحل بلدية المحلة العائد للدوري الممتاز بعد غياب 15 عاماً بقيادة المدرّب أحمد عبد الرؤوف، ضيفا على المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب في ثالث مواسمه.

وتختتم مباريات اليوم الثالث بمواجهة سموحة بقيادة أحمد سامي مع الجونة ثالث الصاعدين للدوري، بقيادة علاء عبد العال بملعب الاسكندرية.

وعاد فاركو لسوق الانتقالات بعد غياب فترتي قيد بسبب التعاقد مع السوداني سيف تيري وهو مرتبط بعقد مع نادي المريخ. أتم فريق المدرب البرتغالي برونو رومارو التعاقد مع 22 لاعبا ويستضيف فيوتشر باشراف مدربه الجديد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو الخميس بملعب الجيش ببرج العرب.