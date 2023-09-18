"نجم الأهلي".. يكشف تفاصيل مشادة الشناوي مع إمام عاشور بعد خسارة السوبر

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي محمد فاروق، نجم الأهلي السابق، أنه نشبت مشادة بين محمد الشناوي حارس وقائد فريق الأهلي وإمام عاشور لاعب الفريق الأحمر في غرفة خلع الملابس عقب انتهاء مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري وخسارة اللقب الإفريقي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"رفض إمام عاشور حديث محمد الشناوي معه عقب الخسارة في أوضة اللبس بعد توجه الشناوي إلى لاعب وسط الأهلي لتوجيه بعض اللوم على أداءه في الملعب، ليرد إمام عاشور أمام جميع اللاعبين :"بلاش تتكلم معايا أنا فيا اللى مكفيني بعد الخسارة".

وتابع: "الأمر الذي أثار استياء محمد الشناوي ليتوجه إلى خالد بيبو مدير الكرة للشكو له من أسلوب إمام عاشور أمام اللاعبين على الرغم من أنه كابتن فريق الأهلي".