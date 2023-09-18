شكرا لقرائتكم بالاك يقلل من قدرات كيميتش بتصريح غريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف مايكل بالاك النجم السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني والقائد السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، اللاعب جوشوا كيميش بأنه لاعب من طراز عالمي، لكن فقط في مركز الظهير الأيمن.

وقال بالاك في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية يوم الاثنين: لقد أثبت قدرته على اللعب في كلا المركزين الظهير الأيمن وخط الوسط. ولكن بالنسبة لي، هو لاعب من طراز عالمي كظهير أيمن فقط. وفي الوسط، حيث يرغب أحيانا في المشاركة، يجعل الفريق مهددا في بعض الأوقات.

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وعاد كيميش لمركز الظهير الأيمن لأول مرة منذ فترة طويلة، في آخر مباراة للمنتخب الألماني تحت قيادة هانزي فليك.

ولكن في بايرن ميونخ، يلعب كيمش كلاعب خط وسط مدافع تحت قيادة المدير الفني توماس توخيل، كما كان الحال في المنتخب الألماني لفترة طويلة.

وفي الأسابيع الأخيرة، قال توخيل عدة مرات إن كيميش ليس الخيار المثالي لهذا المركز.

وغاب كيميش عن المباراة الأخيرة للمنتخب الألماني التي خاضها تحت قيادة رودي فولر، الذي يتولى قيادة المنتخب بشكل مؤقت، وانتهت بالفوز على فرنسا 2 - 1 ، بسبب الإصابة.