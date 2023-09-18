شكرا لقرائتكم استقبال حاشد لرونالدو والنصر في إيران.. وسجادة تحمل اسم "الدون" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حظي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران حيث هتفت الجماهير باسمه ولوّحت له، عشية خوض فريقه الثلاثاء مباراة ضد بيرسيبوليس الإيراني ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولن يكن بمقدور جماهير بيرسيبوليس مشاهدة رونالدو (38 عاماً) في أرضية ملعب أزادي في طهران الذي يتسع لتسعين ألف متفرج نظراً لمنع الجمهور من حضور مباراة واحدة في المسابقات الآسيوية.

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وصل لاعبو النصر إلى طهران وسط حراسة أمنية شديدة من "وحدة النخبة" المتخصّصة في الزيارات الرئاسية، بحسب ما أشار موقع "فارزيش 3" الإيراني الرياضي، فيما يُعدّ حضور رونالدو إلى إيران الأول في تاريخه.



وعُلّقت لافتات عملاقة على جسور المدينة تحمل صور أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كُتب عليها "أهلاً وسهلاً"، وهرعت الجماهير لمحاولة إلقاء نظرة على نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق.

واستلم رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، سجادة إيرانية فاخرة تحمل اسمه مقدمة من رئيس نادي بيرسبوليس.



ونشر أحد المواقع وصول حافلة نادي النصر إلى الفندق الذي سيقيم فيه اللاعبون والجهاز الفني وسط حشود كبيرة من الايرانيين الذين راحوا يلتقطون الصور.

ويضمّ النصر في صفوفه أيضا البرازيليين تاليسكا وأليكس تيليس والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا والإسباني ايمريك لابورت.

