الامارات | بطولة "أبوظبي اكستريم" تعلن عن النزال الرئيسي بين "جرايسي" و"بن هندرسون"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "أبوظبي اكستريم"، ADXC ، عن النزال الرئيسي لها، الذي سيتصدر النسخة الافتتاحية من البطولة، في "مبادلة آرينا" بأبوظبي، ويجمع بين النجمين العالميين "بن هندرسون" و"نيمان جرايسي".

وتتجه أنظار العالم 20 أكتوبر المقبل نحو أبوظبي لمتابعة فعاليات هذه البطولة، التي تأتي تزامناً مع أسبوع أبوظبي للتحدي، وهي الأولى من نوعها بالمنطقة والعالم، إذ تجمع بين أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة والجوجيتسو.

وينتظر أن يكون النزال الرئيسي محط أنظار عشاق رياضات الدفاع عن النفس، وسيتم تقديم هذا النزال في إطار فعاليات حماسية وبمشاركة جماهيرية كبيرة من مختلف أنحاء العالم.

وحرصت اللجنة المنظمة على أن يكون النزال هو الأهم والأبرز في البطولة، نظرًا للتاريخ المميز للبطلين في عالم الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة وقدرتهما على إظهار قوتهما ومهاراتهما الاستثنائية في المنافسة.

ويقدم هذا النزال مزيجًا بين الرياضتين، بالإضافة لتقنيات أخرى تعتمد على التكتيك والتفكير الاستراتيجي، مع المهارات البدنية والتكتيكات الهجومية والدفاعية بالتأكيد، كما سيكون حدثاً رياضياً عالميا بارزًا، حيث يقدمان مهاراتهما الاحترافية والتقنيات الفريدة في محاولة للفوز بلقب البطولة والاحتفاظ به في تلك الليلة التاريخية.

ويمثل هذا النزال خطوة نحو تطوير رياضة الجوجيتسو ومزجها بأنماط مختلفة من فنون القتال.

وتقوم بطولة "أبوظبي اكستريم"، ADXC، باتباع نفس الأنظمة المعتمدة في بطولات الفنون القتالية المختلطة العريقة، بالتعاون مع شريكها التقني رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، AJP.

وتمتد كل جولة 3دقائق، لتحسب نقاطها بشكل فردي لتحديد الفائز، وتبدأ النزالات بفئة الوزن الخفيف، ويتنافس الأبطال بعدها في سلسلة من النزالات الحماسية والمتنوعة، تصل إلى 10 نزالات سوبر أخرى، مما يمنح الجمهور فرصة فريدة لمتابعة مجموعة متنوعة من المهارات والأساليب المستخدمة في رياضات القتال والدفاع عن النفس.

وينضم بن هندرسون إلى النزال الرئيسية مستخدماً مهاراته في الجوجيتسو وخبرته في القفص معاً، حيث حصل على الحزام الأسود في الجوجيتسو في 2013 كما أنه بطل سابق في UFC وWEC، وشارك في "بيلاتور" ولعب العديد من النزالات الرئيسية على مدار مسيرته اللامعة في الفنون القتالية المختلطة، معتمداً على الكثير من معرفته في الجوجيتسو، وحقق 8 انتصارات بالإخضاع من أصل 30 فوزا داخل قفص النزال.

كما يستعد جرايسي، بطل العائلة الأشهر في تاريخ الجوجيتسو لخوض النزال الكبير، وهو يعلم حجم المسؤولية التي يحملها، إذ تشكل له الجوجيتسو إرثاً عائلياً يدفعه في كل مرة يتنافس فيها بإظهار قوته وتأثيره على البساط.

ويعتبر نيمان جرايسي صاحب الحزام الأسود، أحد تلامذة رينزو جرايسي الأكثر تفانيًا وإصراراً في الجوجيتسو، والذي تعلم منه فنون القتال والتقنيات المختلفة، وهو أيضاً لاعب في "بيلاتور" ويمتلك سجلاً مميزا يضم 9 انتصارات بالإسقاط، من أصل 12 ، ويحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الإسقاطات في وزنه بالجوجيتسو، كما تمكن من الصعود على العديد من منصات التتويج في أبرز الأحداث والبطولات للبدلة وبدون بدلة.