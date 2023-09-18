شكرا لقرائتكم خبر عن شاهندة المغربي ويارا عاطف تشاركان فى تحكيم البطولة الدولية للسيدات بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك المحكمتان شاهندة المغربي ويارا عاطف فى إدارة مباريات البطولة الدولية للسيدات، للنسخة الثانية على التوالي، بترشيح من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وانطلقت اليوم، الاثنين، منافسات النسخة الثانية من البطولة الدولية الودية للسيدات 2023 في مدينة الطائف السعودية، وتستمر حتى 30 سبتمبر الحالي.

وتشهد المنافسات مشاركة 6 منتخبات آسيوية توزعت على مجموعتين، فالأولى تضم صاحب الأرض السعودية مع باكستان وماليزيا، وفي الثانية تتواجد منتخبات لاوس ولبنان وبوتان.

وكانت النسخة الأولى قد أقيمت في يناير الماضي بمدينة الخبر السعودية، بمشاركة منتخبات باكستان وجزر القمر وموريشيوس، وانتهت بفوز صاحب الأرض باللقب.

وتمتلك شاهندة تاريخا مميزا مع كرة القدم، حيث مارست اللعبة كلاعبة وانتقلت إلى عالم التحكيم فى بداية موسم 2014 -2015، وتم الاعتراف بها رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فى موسم 2016- 2017.

شاهندة المغربي، ظهرت للمرة الأولى فى الموسم قبل الماضي بالدورى الممتاز، ضمن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وإف سى مصر كحكم رابع، وخلال الموسم قبل الماضي ظهرت شاهندا كحكم ساحة في مباراة النادي المصري ونظيره فريق إيسترن كومباني، في كأس رابطة الأندية المصرية، وأدارت في الموسم الماضي مباراة سيراميكا وإنبي.