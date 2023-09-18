شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو وجريندو يقودان هجوم البنك الأهلى أمام الطلائع فى افتتاحية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الاهلى، التشكيل الأساسى لفريقه لمواجهة طلائع الجيش في المباراة الافتتاحية لبطولة الدورى الممتاز، والتى تقام بعد قليل باستاد جهاز الرياضة.

وجاء التشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى .. محمد أبو جبل .

خط الدفاع .. سعيدو سيمبورى ، محمود الجزار ، إسحاق يعقوبو ، أيمن أشرف .

خط الوسط .. محمد فتحى ، محمود سيد ، أحمد مدبولى ، أحمد ياسر .

الهجوم .. كريم بامبو ، محمد ( جريندو ) .

وكانت أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم مصطفى عثمان لمباراة افتتاح الدورى الجديد بين طلائع الجيش والبنك الأهلى .

ويضم الطاقم كلا من: مصطفى عثمان حكما للساحة، وعماد العقاد وأحمد عبد المنعم مساعدان، ومحمود وفا رابع، ومصطفى مدحت حكم فيديو ومحمد الشاوى مساعد فيديو.