شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يغيب عن الأهلي أمام المصري غداً بسبب تراكم الإنذارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب صلاح محسن مهاجم الأهلي عن مباراة فريقه أمام المصري غدا الثلاثاء فى افتتاح مشواره ببطولة الدوري المصري، بسبب تراكم الكروت الصفراء منذ الموسم الماضي.

وكان مسئولو النادى الأهلى قد أجروا اتصالات مع اتحاد الكرة؛ للاستفسار عن موقف صلاح محسن من المشاركة فى مباراة المصري البورسعيدى غدا بالدوري، للتعرف على موقف الإنذارات التى حصل عليها اللاعب أثناء مشاركته فى مباريات سيراميكا بنهاية الموسم الماضى، والذى كان يلعب له معاراً قبل العودة للقلعة الحمراء.

وشارك صلاح محسن بديلا لمدة 26 دقيقة فى مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الأفريقى، والتى خسرها الأهلى، ولم يسجل أو يصنع خلالها أي فرصة للتهديف، ومرر البديل صلاح محسن 5 تمريرات فقط الصحيح منها واحدة فقط بنسبة 20%، وفاز بـ4 تدخلات صحيحة من 5، وفقد صلاح محسن الكرة 6 مرات وارتكب خطأ واحدا.

ويواجه مارسيل كولر أزمة قبل لقاء المصري البورسعيدى بسبب كثرة الإيقافات والإصابات فى صفوف الفريق، ويغيب محمود كهربا وحسين الشحات عن المباراة بسبب الإيقاف، فيما يغيب عمرو السولية ومحمود متولى وكريم فؤاد وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح بسبب الإصابة.

ويخضع كريم نيدفيد، لاعب خط وسط النادى الأهلى، لفحص طبى على هامش مران فريقه الأخير قبل السفر للإسكندرية لخوض مباراة المصري البورسعيدى، بسبب معاناة اللاعب من شد فى العضلة الخلفية غاب على إثره عن مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقى والتى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، استعداداً لخوض مباراته أمام المصري البورسعيدي غدا الثلاثاء فى افتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري المصري 2023 / 2024، فى رحلة الدفاع عن درع الدورى الذي توج به الموسم الماضي، حيث يرغب فى المنافسة على تحقيق الدرع رقم 44 في تاريخه.

ويخوض فريق الأهلي مرانه اليوم على ملعب مختار التتش قبل استقلال الحافلة التى ستنقلهم إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق والمبيت بها حتى موعد مباراته أمام المصري باستاد برج العرب.

ويعكف مارسيل كولر على تجهيز لاعبيه فنيا وذهنيا لافتتاحية الدوري، من خلال المحاضرات الفنية وشرح خطة لعب المباراة، بعد تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة.