شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت جاهزية حسام حسن لمواجهة الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، خبراً سعيداً بعدما أثبتت الأشعة جاهزية حسام حسن مهاجم الفريق لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الأول من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وتعرض حسام حسن لإصابة في تدريبات الفريق أمس، الأحد، فى العضلة الأمامية التي لم يستطع إكمال المران وفضل الخروج من التدريب لعدم تفاقم الإصابة بناءً على طلب الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى.

وخضع حسام حسن اليوم لأشعة أثبتت سلامته وقدرته على المشاركة بشكل طبيعى في التدريبات وجاهزيته للدخول في قائمة الفريق استعدادا للجونة.

وخاض حسام حسن اليوم تدريبات خفيفة خلال مران الفريق لعدم إجهاده بشكل قوي ليدخل معسكر الفريق غدا لضربة البداية للفريق السكندري.

ولعب فريق سموحة تحت قيادة أحمد سامى 9 مباريات ودية بدأها بالفوز على سبورتنج بهدفين نظيفين قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين والفوز على فاركو بثلاثية، قبل أن يخسر من فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز على بروكسى بهدف نظيف، والخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف، والخسارة من الداخلية بهدف نظيف، وأخيرا مع زد.

وقام سموحة بضم مصطفى البدري ومحمود وحيد من الأهلي وحمدي علاء من الزمالك وأحمد خالد لاعب أسوان وفادي فريد ومحمد مصطفى ميدو وإسلام جابر من البنك الأهلي والمغربي عبد اللطيف بن قسو من نادي شباب خنيفرة والمغربي لحسن دهدوه من نادي شباب السوالم وحسام هريدي لاعب النصر للتعدين والنيجيري إيمانويل إيهيزو من نادي أبوجا سيتي وعمرو قلاوة من سيراميكا، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلي.