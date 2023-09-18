شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة العربية لألعاب القوى تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد العربى لألعاب القوى إقامة البطولة العربية تحت 20 سنة إلى مصر، وتقام البطولة مايو المقبل، وجاء إسناد البطولة بناءً على تقدم اتحاد ألعاب القوى المصرى برئاسة سيف شاهين بطلب إلى الاتحاد العربى لاستضافة البطولة، وهوما تمت الموافقة عليه، على أن يتم تحديد مكان إقامتها لاحقا.

من ناحية أخرى، حدد مسئولو ألعاب القوى برئاسة سيف شاهين شهر نوفمبر المقبل موعداً للجمعية العمومية العادية للاتحاد، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة الميزانية والحساب الختامى وكذلك مكافأة المدير المالى والتنفيذي.

من جانبه قال سيف شاهين رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة، إنه تم الاستقرار على عقد العمومية خلال شهر نوفمبر المقبل، بعدما اختتم الموسم المحلى والدولى، على أن يبدأ الموسم الجديد خلال مارس القادم .

واحتلت البعثة المصرية المركز الثانى فى الترتيب العام بمنافسات البطولة العربية للناشئين و الناشئات لألعاب القوى ، و التى اقيمت فى عمان بعدما حققت 20 ميدالية متنوعة.