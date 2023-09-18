بالفيديو..الجماهير تحاول اقتحام فندق بعثة "النصر في طهران" .

الشارقة - اميمة ياسر - حاول عدد غفير من الجماهير اقتحام مقر بعثة نادي النصر في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين. واحتشدت جماهير إيرانية غفيرة وهي ترتدي قميص النصر وترفع صور كريستيانو رونالدو،

أمام حافلة النصر وفندق إقامة النادي في طهران وتعالت الأصوات والهتافات باسم النجم البرتغالي.

ووصلت بعثة نادي النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم الاثنين إلى العاصة الإيرانية طهران، لمواجهة نادي بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.

واقتحمت الجماهير الإيرانية مقر بعثة النادي السعودي، من أجل تحية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي.

ومن المقرر أن يواجه فريق النصر السعودي نظيره فريق برسيبوليس الإيراني غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد ازادي بالعاصمة الإيرانية طهران.