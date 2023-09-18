الدوري المصري.. تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول لنادي البنك الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة نادي طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمي: محمد أبو جبل
خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو
خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد ياسر _ جريندو
خط الهجوم.. كريم بامبو
ويجلس على مقاعد البدلاء:أحمد صبحي _ محمود قاعود _ أسامة فيصل _ سيرجى اكا _ أمير مدحت _ محمد بسيوني _ إبراهيم حسن _ معاذ الحناوي _ أحمد النادرى