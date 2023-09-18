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الدوري المصري.. تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول لنادي البنك الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة نادي طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الممتاز

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد ياسر _ جريندو

خط الهجوم.. كريم بامبو

ويجلس على مقاعد البدلاء:أحمد صبحي _ محمود قاعود _ أسامة فيصل _ سيرجى اكا _ أمير مدحت _ محمد بسيوني _ إبراهيم حسن _ معاذ الحناوي _ أحمد النادرى

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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