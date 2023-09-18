مصدر: كولر طلب تقريرا طبيا عن 4 لاعبين لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصدر مطلع، إن أحمد جاب الله طييب الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي، سيقوم بتسليم تقريرا وافيًا للمدير الفني السويسري مارسيل كولر، عن تطورات الحالة الطبية لأربعة لاعبين، هم، خالد عبد الفتاح وعمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد.

وأوضح أن كولر يريد معرفة المواعيد الزمنية التي سيعود فيها كل لاعب للتدريبات الجماعية للبدء في عملية التدوير التي سيتبعها مبكرا في مباريات الأهلي خوفا من إجهاد العناصر الأساسية في ظل مشاركة الفريق في اكثر من بطولة في الموسم المقبل.

عاني خالد عبد الفتاح آثار جراحة كسر الترقوة لكنه شارك في جزء من ودية معسكر النمسا قبل أن يتخلف عن المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي فيما يشكو السولية ومتولي من آلام في العضلة الخلفية بينما يؤدي كريم فؤاد المرحلة الأخيرة من التأهيل بعدما أجرى جراحة الرباط الصليبي.