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"‏أعظم نادي في الكون".. الأهلي ينشر صورة إمام عاشور والجمهور يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:
نشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً صورة إمام عاشور لاعب الفريق رفقة الجماهير.
نُشرت صورة إمام بتعليق: "أعظم نادي في الكون"، وتفاعلت الجماهير مع التغريدة، حيث علق أحدهم: "نادي القرن".، وعلق آخر: "الأهلي على الطريق الصحيح، بطولة طارت مش مشكلة القادم أفضل، واثق في كولر واللاعبين".، وأضاف آخر تعليقا:"مبالغة واضحة".
يذكر أن الأهلي خسر بطولة السوبر الإفريقي لحساب اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون مقابل، شهدت المباراة المشاركة الأولى لإمام عاشور ورضا سليم.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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