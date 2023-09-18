"‏أعظم نادي في الكون".. الأهلي ينشر صورة إمام عاشور والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

نشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً صورة إمام عاشور لاعب الفريق رفقة الجماهير.

نُشرت صورة إمام بتعليق: "أعظم نادي في الكون"، وتفاعلت الجماهير مع التغريدة، حيث علق أحدهم: "نادي القرن".، وعلق آخر: "الأهلي على الطريق الصحيح، بطولة طارت مش مشكلة القادم أفضل، واثق في كولر واللاعبين".، وأضاف آخر تعليقا:"مبالغة واضحة".

يذكر أن الأهلي خسر بطولة السوبر الإفريقي لحساب اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون مقابل، شهدت المباراة المشاركة الأولى لإمام عاشور ورضا سليم.