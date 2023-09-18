"بعد رفض ترشحها بانتخابات الزمالك".. مروة البروجي: إذا رفض التظلم سأطعن ضد لبيب والعتال (حوار بالمستندات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

أعلن نادي الزمالك قائمة أسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك 2023-2027، وتضمنت إشارة إلى أن المرشحة مروة البروجي المرشحة لمنصب العضوية فوق السن لم يمض على عضويتها سنة، الذي يعد شرطا لخوض الانتخابات.

أجرى الخليج 365 هذا الحوار مع مروة البروجي، لنتعرف على موقفها الحالي من خوض انتخابات الزمالك خطواتها المقبلة:

في البداية، ما هي خطوتك المقبلة بعد ملاحظة لجنة تلقي طلبات الترشح في انتخابات نادي الزمالك؟

- قدمت طلب تظلم إلى اللجنة الأولمبية،أمس، من حقي أن أتظلم لأن الملاحظات المكتوبة لا أعلم مداها، ماذا يعني أن اللجنة انعقدت بعد ما أخذت الإيصال بـ7 أشهر؟، ما دخلي بموعد انعقاد اللجنة؟، هذا ليس خطئي، لماذا أتحمل خطأ موظف؟

- إذا نظرنا إلى تاريخ سداد الإيصال نجده يوم 27 أغسطس 2022، موعد فتح باب الترشح للزمالك ومر على عضويتي بالزمالك سنة و10 أيام، أنا أخذت الإيصال وتعاملت كعضوة في الزمالك وابنتي اشتركت في اتحاد كرة التنس، كما أن زوجي اشترك في اتحاد كرة التنس، ليس لي ذنب في انعقاد اللجنة بشهر مارس. حصل زوجي على عضوية اتحاد كرة السلة عن طريق الزمالك، ومثبت ذلك في جواب الاتحاد المصري للتنس، وهذا ما تم قبل اجتماع اللجنة.

تم رفض أوراق ترشحك في البداية.. ماذا كان السبب؟

- أخبرتني اللجنة المسؤولة عن تلقي الطلبات بأن الأوراق لم تكتمل ويتبقى القيمة المضافة، أحضرتها ووجدت أنني سددتها من قبل ويتبقى لي مبلغ العام المقبل، كما طلبوا شهادة بختم النسر، أحضرت لهم أصل الشهادة من الجامعة، وتم قبول طلبي وسددت مبلغ 5000 جنيه رسوم الترشح.

- لماذا يقولون لي اليوم أن اللجنة انعقدت في شهر مارس؟، لا يوجد لي دخل أنا كعضو عامل مارست كل أنشطتي وتعاملت داخل النادي بالإيصال.

هل تلقيت الدعم من الأعضاء داخل النادي؟

- تضامن معي اليوم أثناء تقديم التظلم أعضاء من نادي الزمالك دعما لي، حتى أن المرشحة نجلاء النادي العضو المنافس هاتفتني أمس، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالدعم في وجودي وتستقوي بي.

- لا يفرق معي الكرسي، في النهاية هذا عمل تطوعي، أريد أن أخدم النادي وهذا سوف يحدث حتى لو لم أكن ضمن المجلس، بالنسبة لي لا فرق بين وجودي من عدمه، أقدم خدمات وأريد أن أنفذها يكفي أن يقال مروة فعلت هذا، لكني تعرضت للظلم.

كيف تتصرفين في حالة رفض التظلم؟

- إذا تم رفض تظلمي، سأتقدم بطعن ضد حسين لبيب وهشام نصر وهاني العتال، بالمماثلة معهم لماذا لا يوجد عليهم ملاحظات؟، حسين لبيب عضو رياضي ليس عضو عامل، لماذا لم تحول عضويته ولا يقدم ما يثبت العكس؟ هكذا هو لا يحق له الترشح.

- توجد مشاكل لهشام نصر مع اللجنة الأولمبية، لماذا لم يتم كتابة ملاحظات عليه في الكشوفات؟، كذلك هاني العتال وإن كان سدد فهو مفصول سنتين، لماذا مروة البرجي؟، أطالب بالمثل، طالما هؤلاء تم قبولهم بالقانون، يجب قبولي أيضًا.

- اليوم قدمت ما يثبت تعاملي في النادي ودخولي الأنشطة وتجديد العضوية، سأخدم نادي الزمالك سواء كنت في المجلس أو خارجه، وسأتقدم بأوراق ترشحي في الدورة المقبلة لكنني أريد إثبات حقي، في النهاية كيف جددت العضوية واستلمت الإيصال ولم يمر علي عام؟.