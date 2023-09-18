شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر الحكام C3 اليوم بنسبة 8% من ترشيحات المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن انطلاق معسكر الحكام C3 اليوم، ويستمر يومين. وقال المصدر في تصريحات لليوم السابع، إن المعسكر يضم 8% من الحكام، وفقا لترشيحات مناطق كرة القدم المختلفة، موضحا أن هذه الفترة تشهد عدداً من التجمعات والمعسكرات لتطوير قدرات العالمين بمنظومة التحكيم المصري.

وأكد المصدرأن هذا الأسبوع يشهد 3 معسكرات متعاقبة لفئات الحكام C3، حيث انتهى المعسكر الأول قبل ساعات وانطلق المعسكر الثاني اليوم، فيما تشهد الأيام القليلة المقبلة إقامة المعسكر الثالث.

وجاء تشكيل لجنة الحكام الجديد برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، مكونا من محمد فاروق نائبا لرئيس اللجنة، كما تواجد في عضوية اللجنة كل من حمدي القاضي ومجدي رزق وأحمد الساهر وسعيد عبد الغفار، وأحمد الجارحي ومهند دبا، ووائل صباغ ومحمد فرج.

وضم التشكيل الجديد للجنة الحكام مجموعة أعضاء مسؤولين عن الجانب التعليمي وتطوير الحكام وهم أحمد أبو العلا محاضر، ومحمد أبوخاطر وطارق سامي ومحمد حسام، بجانب ماريان شحاتة في منصب معد بدني، وفي القسم المسؤول عن العمليات يتواجد كل من فريد سلطان، وأحمد فاروق وشادي مصطفى.