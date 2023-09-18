شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر الحكام C3 اليوم بنسبة 8% من ترشيحات المناطق والان مع تفاصيل الخبر
وأكد المصدرأن هذا الأسبوع يشهد 3 معسكرات متعاقبة لفئات الحكام C3، حيث انتهى المعسكر الأول قبل ساعات وانطلق المعسكر الثاني اليوم، فيما تشهد الأيام القليلة المقبلة إقامة المعسكر الثالث.
وجاء تشكيل لجنة الحكام الجديد برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، مكونا من محمد فاروق نائبا لرئيس اللجنة، كما تواجد في عضوية اللجنة كل من حمدي القاضي ومجدي رزق وأحمد الساهر وسعيد عبد الغفار، وأحمد الجارحي ومهند دبا، ووائل صباغ ومحمد فرج.
وضم التشكيل الجديد للجنة الحكام مجموعة أعضاء مسؤولين عن الجانب التعليمي وتطوير الحكام وهم أحمد أبو العلا محاضر، ومحمد أبوخاطر وطارق سامي ومحمد حسام، بجانب ماريان شحاتة في منصب معد بدني، وفي القسم المسؤول عن العمليات يتواجد كل من فريد سلطان، وأحمد فاروق وشادي مصطفى.
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