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تعادل سلبى بين طلائع الجيش والبنك الأهلى فى افتتاحية الموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش ضد البنك الأهلى بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على استاد جهاز فى افتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024.

وجاءت أحداث الـ45 دقيقة الأولى متوسطة في الأداء الفني، رغم محاولة الفريقين للوصول إلى مرمى الآخر وتسجيل أهداف ولكن بدون خطورة حقيقية.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان .

خط الدفاع: محمد فتح الله "كماتشو"، خالد سطوحى، أحمد متعب، أحمد "زولا".

خط الوسط:  محمد شحاتة، فريد شوقى، على حمدى.

الهجوم: كريم طارق، جودوين أوكورا، موسى دياورا

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، إسحاق يعقوبو، أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد فتحى، محمود سيد، أحمد مدبولى، أحمد ياسر. 

الهجوم: كريم بامبو، محمد (جريندو).

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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