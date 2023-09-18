شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يصطحب لوفرين لتناول «الكبدة» في مصر.. ما القصة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشترك محمد صلاح مهاجم ليفربول في إعلان دعائي طريف لأحد المشروبات الغازية، مع ديان لوفرين زميله السابق ومدافع ليون الحالي.

ظهر محمد صلاح ولوفرين أثناء زيارتهما لمحافظة الإسكندرية، شمال مصر، حيث طلب المدافع الكرواتي أن يتناول سندوتشات الكبدة من إحدى عربات بيع المأكولات.

أُعجب لوفرين بالأكلات الشعبية المصرية، وذهب مع صلاح إلى عدد من المطاعم، قبل أن يتعرف إليه مجموعة من الأشخاص ويطاردونه لالتقاط الصور، فيما ذهب المهاجم المصري لتناول وجبة الكشري، انتظاراً لتخلص صديقه من مطارديه.

يذكر أن محمد صلاح تحدث كثيراً عن صداقته القوية مع ديان لوفرين الذي رحل عن ليفربول في صيف 2020 إلى زينيت الروسي.