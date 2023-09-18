شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أرسنال سعيد بقرار الحارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تحدث الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، وصيف المسابقة الموسم الماضي، عن قراره انتداب صفقته الجديد دافيد رايا في شباك الفريق بدلاً من آرون رامسديل.

وقال أرتيتا بعد محافظة رايا على نظافة الشباك بمباراة الفوز على إيفرتون 1- صفر: «لم أكن شجاعاً في الماضي لأتخذ قراراً مثل هذا، لأنه لم يسبق لي أن حظيت بحارسين مميزين في وقت واحد، دافيد يملك إمكانات كبيرة كما هي حال آرون وعلينا أن نستغلها، هكذا ببساطة، أنا فعلاً مدرب صغير السن، 3 سنوات ونصف السنة في المهنة، ولديّ بعض الأشياء التي أندم عليها وواحدة منها هو عدم تغيير الحارس في مناسبتين، واحدة في الدقيقة 60 والثانية في الدقيقة 85 رغم رغبتي في التغيير لأنني لم أكن شجاعاً».

وأضاف: «كنت قادراً على استبدال جناح أو مهاجم وإدخال مدافع وسط كي أحافظ على النتيجة، لكن ليس تبديل الحارس وقد تعادلنا في تلك المناسبتين، لا يوجد أي سبب يمنع من تبديل الحارس».

وأثنى أرتيتا على نجمه البلجيكي لياندرو تورسار الذي كسر لعنة عدم الفوز في معقل إيفرتون والمستمرة منذ 6 سنوات، فيما تذمر مدرب إيفرتون شين دايك من القرارات التحكيمية وقال: «أعتقد أن أداء الحكم لم يكن منصفاً، أعتقد أننا كنّا نستحق ركلة جزاء».