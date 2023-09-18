شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة العين إيفاليويشن للشطرنج تدخل مراحلها الحاسمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت بطولة العين إيفاليويشن الفرقية للشطرنج مرحلة الحسم، وذلك بعد انتهاء الجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث تأهلت 4 فرق إلى دور الأربعة، وهي الزعيم والفرسان والملك والعميد.

وتقام البطولة في إطار توجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس النادي، والهادفة لتطوير العمل الإداري والفني وفق أفضل الممارسات.

وأظهر فريق الزعيم تفوقاً ملحوظاً على بقية الفرق، حيث تمكن من حصد 18 نقطة بفوزه في 4 مباريات وتعادله في واحدة، وذلك بعد فوزه في الجولة الخامسة والأخيرة على الملك 4-صفر.

وتراجع الملك للمركز الثالث بعد خسارته وتجمد رصيده عند 12 نقطة، بينما استفاد الفرسان من تعثر منافسه وصعد للمركز الثاني بـ14 نقطة، بعد فوزه على السماوي 4-صفر.

وحسم العميد المركز الرابع برصيد 11 نقط بعد فوزه على فريق أصحاب السعادة، الذي اكتفى بالمركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما حلّ السماوي في المركز السادس دون رصيد من النقاط، ليودع الفريقان الأخيران المنافسة، بينما تأهلت الفرق الأربعة الأولى للدور قبل النهائي.