شكرا لقرائتكم برشلونة في مهمة سهلة أمام "مغمور" بلجيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواجه برشلونة الإسباني مهمة ليست بالصعبة في المجموعة الثامنة أمام ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي في المجموعة الثامنة، التي تشهد مباراة أخرى بين شاختار دونيتسك الأوكراني وبورتو البرتغالي يوم الثلاثاء.

ويرغب برشلونة، الفائز باللقب خمس مرات، في تفادي كارثة الموسمين الماضيين حين انتهى مشواره من مرحلة المجموعات، لاسيما في ظل حالة الاستقرار التي ينعم بها الفريق الكتالوني حالياً تحت قيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز.

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وحقق برشلونة أربعة انتصارات وتعادلاً وحيداً في مبارياته الخمس الأولى بالدوري الإسباني هذا الموسم، وطمأن محبيه بشأن جاهزيته لبدء مسيرته الأوروبية بعدما حقق انتصارا كاسحا 5 - صفر على ضيفه ريال بيتيس في مباراته الأخيرة محليا مساء السبت.

وأبرم النادي الإسباني عددا من الصفقات هذا الصيف من أجل ظهوره بشكل مغاير على الصعيد الأوروبي، في ظل سعيه لاستعادة لقب دوري الأبطال الغائب عنه منذ عام 2015، حيث تعاقد مع إيلكاي غندوغان وجواو كانسيلو، ثنائي مانشستر سيتي، وجواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي ظهر بشكل رائع للغاية أمام ريال بيتيس.

ويأمل بورتو، الفائز باللقب عامي 1987 و2004 في حصد النقاط الثلاث أمام مضيفه شاختار دونيتسك، في مباراتهما التي تجرى بملعب "فولكسبارك" بمدينة هامبورغ الألمانية.

وتقام المباراة بعيدا عن أوكرانيا بسبب الأوضاع السياسية الحالية في البلاد، غير أن ذلك لن يمنع شاختار من محاولة الفوز على نظيره البرتغالي، من أجل الحصول على قوة دفع جيدة في بقية مشواره بدور المجموعات.