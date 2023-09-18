الامارات | بنزيمة يغيب عن الاتحاد في بداية المشوار الآسيوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج كريم بنزيمة من تشكيلة الاتحاد في بداية مشوار بطل السعودية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام ايه.جي.إم.كيه الأوزبكستاني اليوم الاثنين.

ولم يعلن الاتحاد أسباب غياب المهاجم الفرنسي الفائز بالكرة الذهبية، فيما دخل المغربي عبد الرازق حمد الله التشكيلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بنزيمة غاب بسبب الإصابة.

ويشارك الحارس عبد الله المعيوف، لأول مرة بعد انضمامه قادما من الهلال، بدلا من البرازيلي مارسيلو جروهي الذي يعاني من إصابة.