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الامارات | بنزيمة يغيب عن الاتحاد في بداية المشوار الآسيوي

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة يغيب عن الاتحاد في بداية المشوار الآسيوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج كريم بنزيمة من تشكيلة الاتحاد في بداية مشوار بطل في دوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام ايه.جي.إم.كيه الأوزبكستاني اليوم الاثنين.

ولم يعلن الاتحاد أسباب غياب المهاجم الفرنسي الفائز بالكرة الذهبية، فيما دخل المغربي عبد الرازق حمد الله التشكيلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بنزيمة غاب بسبب الإصابة.

ويشارك الحارس عبد الله المعيوف، لأول مرة بعد انضمامه قادما من الهلال، بدلا من البرازيلي مارسيلو جروهي الذي يعاني من إصابة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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