الامارات | الأهلي القطري يضم الألماني دراكسلر من باريس سان جيرمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الأهلي المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع الألماني يوليان دراكسلر قادما من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وقال النادي القطري في بيان «أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميا مع النجم الألماني يوليان دراكسلر لمدة موسمين تنتهي صيف 2025».

وبدأ اللاعب المتوج بكأس العالم 2014 مسيرته في صفوف شالكه قبل الانتقال إلى فولفسبورج في 2015.

ورحل دراكسلر (29 عاما) إلى باريس سان جيرمان في 2017 وتوج بلقب الدوري الفرنسي أربع مرات قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى بنفيكا البرتغالي في الموسم الماضي.

وأصبح دراكسلر ثالث لاعب من باريس سان جيرمان يرحل إلى الدوري القطري بعدما سبقه الثنائي عبده ديالو وماركو فيراتي إلى العربي وصيف بطل الدوري في الموسم الماضي.

ويحتل الأهلي المركز قبل الأخير في الدوري بدون رصيد بعد خسارته في أول ثلاث مباريات.