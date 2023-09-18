شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل أحمد عيد وأيمن منصور للتحقيق بسبب شكوى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك خطابا من اتحاد الكرة، يفيد بتحويل أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، اللذين انضما مؤخرا للمصرى البورسعيدى، للتحقيق على خلفية شكوى مسئولى النادى الأبيض فى اللاعبين لتوقيعهما لناديين.

وحد اتحاد الكرة جلسة للتحقيق مع الثنائى بعد غد، الأربعاء، وبعدها يتخذ مسئولو الجبلاية القرار النهائى بشأن اللاعبين.

وكانت إدارة النادي المصري قد خاطبت اتحاد الكرة لإرسال البطاقتين الخاصتين بلاعبى الفريق أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، والمنضمين لصفوف الفريق البورسعيدي فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.