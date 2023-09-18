شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد المصري.. إمام عاشور جاهز لقيادة وسط الأحمر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، جاهزا للمشاركة أساسيا في مباراة فريقه ضد المصري غدا الثلاثاء على ملعب برج العرب بالجولة الأولى للدوري، بعد شكواه من كدمة في وجه القدم خلال مشاركته في مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة.

وخضع إمام عاشور لفحص طبي من قبل الجهاز الطبي للأهلي، والذي تأكد من جاهزية اللاعب، خاصة أن الكدمة خفيفة ولن تعيق اللاعب عن المشاركة في المباريات.

وطلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، من أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبى بالفريق، تقريراً عن تطورات حالة 8 لاعبين هم: "عمرو السولية وخالد عبد الفتاح ومحمود متولى وأكرم توفيق وكريم فؤاد وحمزة علاء وعلى معلول وإمام عاشور" لاعبى الفريق، وذلك قبل مواجهة المصري البورسعيدى بالدوري.

وأعلن النادي الأهلي تعيين أحمد جاب الله رئيساً للجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، وكان أحمد جاب الله يعمل فى منصب طبيب قطاع الناشئين فى الأهلي قبل أن يتم تصعيده لمنصب رئيس الجهاز الطبي.

يأتي ذلك بعد اعتذار تامر أبو العينين عن منصبه كرئيس للجهاز الطبي في الأهلي بعد توليه لعدة أسابيع خلفا لـ أحمد أبو عبلة.

ويعانى عمرو السولية من تمزق فى العضلة الخلفية، فيما يعانى محمود متولى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية أيضاً، بينما يعانى خالد عبد الفتاح من الإصابة بكسر فى الترقوة ويعانى الحارس حمزة علاء من إجهاد فى العضلة الخلفية ويعانى إمام عاشور وعلى معلول من اجهاد شديد، ولا يزال الثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد يؤديان المراحل الأخيرة من رحلة التأهيل من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الإثنين، استعداداً لخوض مباراته أمام المصري البورسعيدي غدا الثلاثاء فى افتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري المصري 2023 / 2024، فى رحلة الدفاع عن درع الدورى الذي توج به الموسم الماضي، حيث يرغب فى المنافسة على تحقيق الدرع رقم 44 في تاريخه.