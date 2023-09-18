شكرا لقرائتكم خبر عن وفد السفارة المصرية فى سنغافورة يستقبل بعثة فريق الأهلى لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وفد السفارة المصرية في سنغافورة، برئاسة محمد مأمون، القائم بأعمال السفير، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، فور وصولها إلى مطار سنغافورة.

ورحب وفد السفارة المصرية بالدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة، وأكد تواجد رجال السفارة مع البعثة لتوفير كافة احتياجاتها خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «إنتركونتيننتال».

وكان محمد مأمون، القائم بأعمال السفير المصري، قد تواصل مع الدكتور محمد شوقي قبل سفر البعثة، للاطمئنان على كافة الأوضاع، وتأكيد توفير كل ما يمكن لراحة الفريق.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة السلة إلى مطار سنغافورة منذ قليل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «إنتركونتيننتال» بمشاركة أندية فرانكا البرازيلي، وإيجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني.

واستغرقت الرحلة ما يقرب من 14 ساعة، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثانية صباحًا إلى مطار حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتظرت البعثة ثلاث ساعات ترانزيت، ثم استقلت الطائرة المتجهة إلى سنغافورة التي استغرقت 8 ساعات.

تضم البعثة كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا، واللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.