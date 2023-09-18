شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغادر إلى القاهرة للدخول فى معسكر استعدادا لمواجهة زد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، الإسماعيلية متجهة إلى القاهرة للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة زد فى إطار منافسات الأسبوع الأول من الدورى المصرى الممتاز 2023/ 2024 "دورى النيل".

ونشر الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى عبر "فيس بوك"، صورا للاعبين أثناء استقلال الأتوبيس معلقا عليها: "وبدأ المشوار.. فريقنا في طريقه إلى القاهرة".

وجاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة زد كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد فوزى، كمال السيد

الدفاع: محمد هاشم، محمد ناصر، إياد العسقلانى، محمد عمار، محمد دسوقى، عصام صبحى، أحمد محسن، حمدى النقاز، كريم عرفات

الوسط: عماد حمدى، محمد مخلوف، محمد حسن، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، عمر الساعى، عبد الله السعيد، محمد الشبراوى

الهجوم: باسم مرسى، ياو أنور، نادر فرج

وتسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريرا من جهازه المعاون عن نقاط القوة والضعف في صفوف فريق زد الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة قبل ملاقاته بالجولة الأولى للمسابقة.

ويرغب إيهاب جلال في الوقوف على التشكيلة الأساسية لفريق زد بعد سلسلة التدعيمات القوية التي أجراها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بحثاً عن الظفر بالثلاث نقاط وتحقيق انطلاقة مميزة للدراويش بالمسابقة.