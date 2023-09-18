شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى وحيد لاعب الطلائع يسجل أول هدف بالموسم الجديد للدورى فى مرمى البنك الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل يسري وحيد، لاعب طلائع الجيش، هدف تقدم فريقه على البنك الأهلى في الدقيقة 63 من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد جهاز الرياضة فى افتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024.

وجاءت أحداث الـ45 دقيقة الأولى متوسطة في الأداء الفني، رغم محاولة الفريقين للوصول إلى مرمى الآخر وتسجيل أهداف ولكن بدون خطورة حقيقية.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: محمد فتح الله "كماتشو"، خالد سطوحى، أحمد متعب، أحمد "زولا".

خط الوسط: محمد شحاتة، فريد شوقى، على حمدى.

الهجوم: كريم طارق، جودوين أوكورا، موسى دياورا

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، إسحاق يعقوبو، أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد فتحى، محمود سيد، أحمد مدبولى، أحمد ياسر.

الهجوم: كريم بامبو، محمد (جريندو).