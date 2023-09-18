شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري يعلن غياب 3 لاعبين عن مباراة الأهلي والمصري للإيقاف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن غياب 3 لاعبين من فريقي الأهلي والنادي المصري عن مباراة الفريقين الثلاثاء في الأسبوع الأول من عمر الدورى المصرى الممتاز.

وأكد اتحاد الكرة غياب صلاح محسن مهاجم الأهلي عن مباراة فريقه أمام المصري، بسبب تراكم الإنذارات منذ الموسم الماضي.

وأجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات مع اتحاد الكرة؛ للاستفسار عن موقف صلاح محسن من المشاركة في مباراة المصري البورسعيدى، للتعرف على موقف الإنذارات التى حصل عليها اللاعب أثناء مشاركته في مباريات سيراميكا بنهاية الموسم الماضى، والذي كان يلعب له معاراً قبل العودة للقلعة الحمراء.

في السياق ذاته، تلقى نادي الزمالك خطاباً من اتحاد الكرة يفيد بتحويل أحمد عيد وأحمد أيمن منصور اللذين انضما مؤخراً للمصري البورسعيدي للتحقيق على خلفية شكوى النادي الأبيض بحق اللاعبين لتوقيعهما لناديين.

وحدد اتحاد الكرة جلسة للتحقيق مع الثنائيالأربعاء،وبعدها يتحذ القرار النهائي بشأن اللاعبين.

وكانت إدارة النادي المصري خاطبت اتحاد الكرة لإرسال البطاقتين الخاصتين بلاعبى الفريق أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، بعد اضمامخما لصفوف الفريق البورسعيدي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ورفض اتحاد الكرة ارسال البطاقة أو قيد اللاعبين في قائمة المصري.