شكرا لقرائتكم استبعاد هيرموسو من قائمة إسبانيا بسبب "قبلة" روبياليس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت المدربة الجديدة لإسبانيا بطلة العالم للسيدات في كرة القدم مونتسيرات توميه فاسكيس، الاثنين، عن تشكيلة من 23 لاعبة للمباراتين ضد السويد وسويسرا في 22 و26 من الشهر الجاري ضمن دوري الأمم الأوروبية بينهن 15 من المساهمات في إحراز اللقب العالمي الشهر الماضي في سيدني، وذلك رغم عدم إنهائهن لإضرابهن، فيما استبعدت لاعبة الوسط جيني هيرموسو من أجل حمايتها عقب حادثة قبلة الرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس.

ولم تنهِ العديد من اللاعبات حتى اللحظة إضرابهن الذي بدأ بُعيد العاصفة التي احدثتها قبلة روبياليس لهيرموسو في حفل التتويج باللقب العالمي رغم استقالة رئيس الاتحاد وإقالة المدرب السابق خورخي فيلدا الذي كنَّ ينتقدن خططه التكتيكية.

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وقامت توميه رغم ذلك باستدعاء معظم اللاعبات وأبرزهن أليسكيا بوتياس الفائزة بجائزة الكرة الذهبية مرتين، وزميلتيها في نادي برشلونة الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم مابي ليون وباتري غيخارو، علمًا أنّ الثنائي الأخير غاب عن المونديال بسبب اعتراض آخر على اتحاد اللعبة والمدرب السابق خورخي فيلدا.

وتمتنع اللاعبات عن اللعب مع المنتخب دون تغييرات كبيرة على رأس الاتحاد.

وأكدت توميه في مؤتمر صحافي أنها تحدثت إلى اللاعبات قبل إعلان تشكيلتها، وقالت: أثق في أن اللاعبات محترفات، ومتأكدة بأنهن سيقمن بعملهن جيدا كما فعلن ذلك منذ فترة طويلة. لقد أصبحن للتو بطلات العالم، ويكنن الحب للمنتخب الوطني، وأعلم أنهن سيتواجدن معنا يوم الثلاثاء.

وتابعت: اليوم نبدأ حقبة جديدة في المنتخب الوطني، هذا شيء جيد وجميل، جميع اللاعبات يملكن الفرصة للتواجد هنا وجميعهن لديهن الفرصة عينها.

وأوضحت أنها تركت هيرموسو خارج التشكيلة لحمايتها، مضيفة: نحن مع جيني في كل شيء، ومع جميع اللاعبات.