افتتاح الدوري المصري.. طلائع الجيش يفوز على البنك الأهلي بهدفين

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز على حساب البنك الأهلي بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في الجولة الافتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

أحرز أهداف المباراة لفريق طلائع الجيش يسري وحيد برأسية قوية في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وعبدالرحمن شيكا في الدقيقة 87.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث تبادل الفريقين السيطرة، وضغط فريق البنك بقوة في الشوط الأول، وتراجع في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة تصدر فريق طلائع الجيش الدوري المصري مؤقتا برصيد ثلاثة نقاط، بينما احتل البنك الأهلي المركز الأخير بدون نقاط وتلقيه هدفين في مرماه.