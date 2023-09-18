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افتتاح الدوري المصري.. طلائع الجيش يفوز على البنك الأهلي بهدفين

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محمد اسماعيل - القاهرة - نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز على حساب البنك الأهلي بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في الجولة الافتتاحية بطولة الممتاز على ملعب جهاز العسكري.

أحرز أهداف المباراة لفريق طلائع الجيش يسري وحيد برأسية قوية في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وعبدالرحمن شيكا في الدقيقة 87.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث تبادل الفريقين السيطرة، وضغط فريق البنك بقوة في الشوط الأول، وتراجع في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة تصدر فريق طلائع الجيش الدوري المصري مؤقتا برصيد ثلاثة نقاط، بينما احتل البنك الأهلي المركز الأخير بدون نقاط وتلقيه هدفين في مرماه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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