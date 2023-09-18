الدوري الإنجليزي.. أونيي يقود هجوم نوتنجهام فورست لمواجهة بيرنلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
يُلاقي نوتنجهام فورست نظيره بيرنلي ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأثنين، في تمام الساعة الـ9.45 مساء.
ويبدأ مدرب نوتنجهام"ستيف كوبر" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: تيرنير
خط الدفاع: مونتييل، إيلانجا، ورال، مكينا، أينا.
خط الوسط: مانجالا، سنجرة، أودوي.
خط الهجوم: جيبس وايت، أونيي.
يحتل نوتنجهام المركز الثاني عشر في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.
تشكيل فريق بيرنلي
وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب بيرنلي "فينسنت كومباني" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: ترافورد
خط الدفاع: الدخيل، تايلور، جوردان، روبرتس.
خط الوسط: جودموندسون، كولين، براونهيل، كوليوشو.
خط الهجوم: فوستر، أمدوني.
يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر في الدوري الإنجليزي، بدون نقاط وبفارق 6 نقاط عن منافسه نوتنجهام.