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الدوري الإنجليزي.. أونيي يقود هجوم نوتنجهام فورست لمواجهة بيرنلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يُلاقي نوتنجهام فورست نظيره بيرنلي ضمن مباريات الجولة الخامسة من الممتاز، اليوم الأثنين، في تمام الساعة الـ9.45 مساء.

ويبدأ مدرب نوتنجهام"ستيف كوبر" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: تيرنير

خط الدفاع: مونتييل، إيلانجا، ورال، مكينا، أينا.

خط الوسط: مانجالا، سنجرة، أودوي.

خط الهجوم: جيبس وايت، أونيي.

يحتل نوتنجهام المركز الثاني عشر في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

تشكيل فريق بيرنلي

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب بيرنلي "فينسنت كومباني" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: ترافورد

خط الدفاع: الدخيل، تايلور، جوردان، روبرتس.

خط الوسط: جودموندسون، كولين، براونهيل، كوليوشو.

خط الهجوم: فوستر، أمدوني.

يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر في الدوري الإنجليزي، بدون نقاط وبفارق 6 نقاط عن منافسه نوتنجهام.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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