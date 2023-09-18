شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يكشف حالة أحمد توفيق بعد إصابته فى الجيش الرواندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها أحمد توفيق، لاعب وسط الفريق، خلال مباراة الجيش الرواندي، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وغادر توفيق الملعب مصابا في الشوط الأول من مباراة الجيش الرواندي والتي انتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف، وشارك بدلا منه لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه.

وأوضح المنيري أن إصابة أحمد توفيق عبارة عن التواء شديد في الكاحل، وسيتم تحديد مدة العلاج وطبيعة الإصابة بشكل كامل، ومدة غيابه بعد الأشعة التي سيجريها خلال ساعات.

جدير بالذكر أن أحمد توفيق يغيب عن مباراتي الزمالك والبنك الأهلي في الجولتين الأولى والثانية بالدوري الممتاز في النسخة الجديدة، بعد طرده أمام الأهلي في آخر مباريات بيراميدز بالدوري في الموسم الماضي.