شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 18 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين العديد من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها فوز طلائع الجيش على البنك الأهلى 2 -0 فى افتتاح الدورى، وتحويل أحمد عيد وأحمد أيمن منصور للتحقيق.

طلائع الجيش يهزم البنك الأهلى بثنائية فى افتتاحية الموسم الجديد

تغلب فريق طلائع الجيش على البنك الأهلى بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد جهاز الرياضة فى افتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024.

تحويل أحمد عيد وأيمن منصور للتحقيق بسبب شكوى الزمالك

تلقى نادى الزمالك خطابا من اتحاد الكرة، يفيد بتحويل أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، اللذين انضما مؤخرا للمصرى البورسعيدى، للتحقيق على خلفية شكوى مسئولى النادى الأبيض فى اللاعبين لتوقيعهما لناديين.

الزمالك يواجه بيراميدز بدون زيزو وحاتم سكر فى الجولة الأولى بالدورى

تأكد غياب الثنائى أحمد مصطفى زيزو وحاتم سكر، لاعبا الزمالك، عن قائمة الفريق الأبيض فى مباراة بيراميدز، المقرر لها الخميس المقبل، بالجولة الأولى من مباريات الدورى الممتاز.

الأهلى بالأسود والزمالك بالكحلى.. اعرف الزى الأساسى والاحتياطى لفرق الدورى

أرسلت أندية الدوري الممتاز ألوان القميص الذى سيخوض به كل فريق منافسات الموسم الجديد، متضمناً الزى الأساسى والاحتياطى للاعبين وحراس المرمى لـ 18 نادياً بالمسابقة المحلية.

الزمالك خارج بطولة السوبر المصرى.. اعرف السبب

تقرر استبعاد فريق الزمالك من بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها فى الفترة من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات، بسبب الاعتذار عن المشاركة فى النسخة الماضية للبطولة أمام الأهلي. كولر يطلب تقريرا طبيا عن 8 لاعبين فى الأهلى قبل مواجهة المصري بالدوري

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، من أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق تقريراً عن تطورات حالة 8 لاعبين .

3 بطاقات صفراء تبعد اللاعبين عن أولى مباريات الدوري.. وإلغاء الإنذارين

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن حصول أى لاعب على 3 إنذارات فى بطولة الدوري للموسم المنقضي يترتب عليه الغياب عن أول مباراة فى الموسم الجديد 2023 – 2024. شاهندة المغربي ويارا عاطف تشاركان فى تحكيم البطولة الدولية للسيدات بالسعودية تشارك المحكمتان شاهندة المغربي ويارا عاطف فى إدارة مباريات البطولة الدولية للسيدات، للنسخة الثانية على التوالي، بترشيح من الاتحاد السعودي لكرة القدم. صلاح محسن يغيب عن الأهلي أمام المصري غداً بسبب تراكم الإنذارات

تأكد غياب صلاح محسن مهاجم الأهلي عن مباراة فريقه أمام المصري غدا الثلاثاء فى افتتاح مشواره ببطولة الدوري المصري، بسبب تراكم الكروت الصفراء منذ الموسم الماضي.

دقيقة حدادا على أرواح شهداء المغرب وليبيا فى افتتاح مباريات الدورى الممتاز.. صور

وقف لاعبو فريقى طلائع الجيش والبنك الاهلى دقيقة حدادا على أرواح شهداء المغرب وليبيا في المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد جهاز رياضة العسكرى، فى افتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز.

موديست يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام المصري غداً فى الدوري اقترب الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلي الجديد، من المشاركة أساسياً وقيادة هجوم فريقه فى مباراته أمام المصري غدا الثلاثاء، فى افتتاح مسابقة الدوري للموسم الجديد، ليسجل ظهوره الأول بقميص الفريق الأحمر.

24 لاعباً فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة زد غداً بالدورى