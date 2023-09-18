شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلى فى افتتاحية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق طلائع الجيش على البنك الأهلى بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد جهاز الرياضة فى افتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024.

وجاءت أحداث الـ45 دقيقة الأولى متوسطة في الأداء الفني، رغم محاولة الفريقين للوصول إلى مرمى الآخر وتسجيل أهداف ولكن بدون خطورة حقيقية.

وسجل يسري وحيد، لاعب طلائع الجيش، هدف تقدم فريقه على البنك الأهلى في الدقيقة 63 من عمر المباراة بعد استغلال عرضية أحمد متعب من الجبهة اليسرى ولعبها رأسية في مرمى البنك، معلنا عن تسجيل أول أهداف الموسم الجديد للدوري المصري.

وأضاف عبد الرحمن شيكا الهدف الثاني لطلائع الجيش في الدقيقة 87 من عمر المباراة بعد اختراق دفاع البنك وتسديد الكرة بيمناه وتسكن شباك محمد أبو جبل، لينتهي اللقاء بفوز الفريق العسكري بهدفين نظيفين.