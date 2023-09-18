شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة الأهلى والمصرى.. ونور الدين لزد والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى محمد عادل لإدارة مباراة الأهلى والمصرى غدا، ضمن منافسات الأسبوع الأول من عمر الدورى المصرى، بينما يدير الحكم الدولى إبراهيم نور الدين مباراة زد والإسماعيلى فى نفس الجولة.

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف عمرو ‏السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي، ثلاثي الفريق، من المشاركة في مباراة المصري، التي تقام ‏في السابعة مساء غد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وأكد طبيب الأهلي غياب الثلاثي عن مباراة المصري بسبب الإصابة، وقيامهم بتنفيذ ‏برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزهم للمشاركة مع الفريق.‏

وتطرق جاب الله للحديث عن الموقف الطبي لكل لاعب، مؤكدًا أن نتائج الأشعة التي أجراها ‏كريم نيدفيد أثبتت تعرضه لمزق خفيف في العضلة الأمامية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي ‏في المرحلة الحالية لتجهيزه للمشاركة مع الفريق.

وأوضح أن عمرو السولية أجرى أشعة جديدة أمس، بعد تعرضه لإصابة بمزق ‏في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف.‏

وأكد جاب الله أن حالة محمود متولي في تحسن مستمر، وأنه يقوم بتنفيذ المرحلة الأخيرة في ‏البرنامج التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.‏