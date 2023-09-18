شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل بعثة مصر لتنس الطاولة بعد حصد المركز الأول فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب المصري لتنس الطاولة، اليوم الإثنين، إلى مطار القاهرة، وذلك بعد حصد المركز الأول على صعيد جدول ميداليات بطولة أفريقيا التي أقيمت في تونس خلال الفترة من 11 وحتى 17 سبتمبر الماضي.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق 11 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات خلال البطولة بمختلف المنافسات.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي بالتهنئة إلى الاتحاد المصري لتنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، والبعثة المصرية، مشيرًا إلى أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة، وأبرزها نتائج أبطال مصر في البطولة الأفريقية وتأهلهم إلى أولمبياد باريس 2024، موضحًا على أن تلك النتائج المتميزه تعكس حالة التطور والاستقرار التي تشهدها المنظومة الرياضية بفضل دعم القيادة السياسية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير وتحقيق المركز الأول، مؤكدًا أن تنس الطاولة دائمًا ما يسجل لمصر إنجازات تاريخية وكبيرة، مؤكدًا على دعم القيادة السياسية المستمر والمتواصل للرياضة والرياضيين، وحرص الوزارة على تذليل كافة العقبات التي تواجههم من أجل حصد الميداليات ورفع علم مصر عاليًا، بالإضافة إلى حرصه الدائم على استقبال البعثة ومتابعة النتائج أولا بأول.

وشهدت البطولة مشاركة منتخب مصر بـ5 لاعبين على صعيد الرجال، ومثلهم على صعيد السيدات، حيث مثّل منتخب الرجال كل من: عمر عصر ومحمد البيلي ويوسف عبد العزيز وخالد عصر وأحمد صالح، أما منتخب السيدات فمثّله كل من دينا مشرف وهنا جودة ويسرا حلمي ومريم الهضيبي ومروة الهضيبي.