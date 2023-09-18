شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين طلائع الجيش والبنك الأهلى فى الشوط الأول بافتتاحية الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش ضد البنك الأهلى بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على استاد جهاز الرياضة فى افتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024.
وجاءت أحداث الـ45 دقيقة الأولى متوسطة في الأداء الفني، رغم محاولة الفريقين للوصول إلى مرمى الآخر وتسجيل أهداف ولكن بدون خطورة حقيقية.
وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:
حراسة المرمى: عمر رضوان .
خط الدفاع: محمد فتح الله "كماتشو"، خالد سطوحى، أحمد متعب، أحمد "زولا".
خط الوسط: محمد شحاتة، فريد شوقى، على حمدى.
الهجوم: كريم طارق، جودوين أوكورا، موسى دياورا
فيما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، إسحاق يعقوبو، أيمن أشرف.
خط الوسط: محمد فتحى، محمود سيد، أحمد مدبولى، أحمد ياسر.
الهجوم: كريم بامبو، محمد (جريندو).
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