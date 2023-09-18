شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين طلائع الجيش والبنك الأهلى فى الشوط الأول بافتتاحية الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش ضد البنك الأهلى بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على استاد جهاز الرياضة فى افتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024.

وجاءت أحداث الـ45 دقيقة الأولى متوسطة في الأداء الفني، رغم محاولة الفريقين للوصول إلى مرمى الآخر وتسجيل أهداف ولكن بدون خطورة حقيقية.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان .

خط الدفاع: محمد فتح الله "كماتشو"، خالد سطوحى، أحمد متعب، أحمد "زولا".

خط الوسط: محمد شحاتة، فريد شوقى، على حمدى.

الهجوم: كريم طارق، جودوين أوكورا، موسى دياورا

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، إسحاق يعقوبو، أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد فتحى، محمود سيد، أحمد مدبولى، أحمد ياسر.

الهجوم: كريم بامبو، محمد (جريندو).