شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: البداية المميزة مهمة جدا للطلائع والتغييرات منحتنا الأفضلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، أن التغييرات التى أجراها في الشوط الثانى منحت الفريق التفوق على البنك الأهلى، في المباراة التى انتهت بفوز الطلائع بهدفين نظيفين في الدورى.

وقال عبد الحميد بسيونى، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "كنا الأفضل في الشوط الثانى والفوز في البداية يمنحنا الثقة والأريحية وتداركنا أخطاء الموسم الماضى".

وأضاف مدرب الطلائع: "الحمد لله تغييراتى في الشوط الثانى منحتنا الأفضلية في المباراة وقدرنا نسجل هدفين ونأخذ أول 3 نقاط في المسابقة".

وتابع: "البدايات مهمة جدا لطلائع الجيش، فالبداية السيئة تضع الفريق دائما في نهائيات سيئة، ولكن أن نبدأ بهذا الفوز سيكون له مفعول السحر لموسم مميز للفريق بإذن الله".

تغلب فريق طلائع الجيش على البنك الأهلى بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على استاد جهاز الرياضة فى افتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024.

وجاءت أحداث الـ45 دقيقة الأولى متوسطة في الأداء الفني، رغم محاولة الفريقين للوصول إلى مرمى الآخر وتسجيل أهداف ولكن بدون خطورة حقيقية.

وسجل يسري وحيد لاعب طلائع الجيش هدف تقدم فريقه على البنك الأهلى في الدقيقة 63 من عمر المباراة بعد استغلال عرضية أحمد متعب من الجبهة اليسرى ولعبها رأسية في مرمى البنك، معلنا عن تسجيل أول أهداف الموسم الجديد للدوري المصري.

وأضاف عبد الرحمن شيكا الهدف الثاني لطلائع الجيش في الدقيقة 87 من عمر المباراة بعد اختراق دفاع البنك وتسديد الكرة بيمناه وتسكن شباك محمد أبو جبل، لينتهي اللقاء بفوز الفريق العسكري بهدفين نظيفين.