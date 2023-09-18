شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البنك الأهلى: واجهنا فريقا متماسكا وسيطرنا على المباراة.. ولم نستغل الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، أنه راضٍ عن أداء لاعبي البنك الأهلى رغم الخسارة من طلائع الجيش بهدفين نظيفين، في المباراة التى جمعتهما في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى.

وقال بابا فاسيليو، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "سيطرنا على المباراة تماما، وكنا الفريق الأفضل حتى تسجيل الهدف الأول ولكن لم نستغل الفرص".

وأضاف مدرب البنك: "البدايات دائما تكون صعبة في الموسم ولاحت لنا العديد من الفرص ولكن لم نستغلها، حاولنا العودة في المباراة بعد استقبال الهدف ولكن لم نستطع".

وتابع بابا فاسيليو: "راضى جدا عن أداء اللاعبين في المباراة وكنا مسيطرين والأفضل ولكن لم نستغل الفرص وكنا نلعب أمام فريق متماسك واستطاع استغلال الفرص، وما زلت مقتنعا جدا باللاعبين والطريقة التى لعبنا بها والقادم أفضل".

وتغلب فريق طلائع الجيش على البنك الأهلى بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد جهاز الرياضة فى افتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024.

وجاءت أحداث الـ45 دقيقة الأولى متوسطة في الأداء الفني، رغم محاولة الفريقين للوصول إلى مرمى الآخر وتسجيل أهداف ولكن بدون خطورة حقيقية.

وسجل يسري وحيد لاعب طلائع الجيش هدف تقدم فريقه على البنك الأهلى في الدقيقة 63 من عمر المباراة بعد استغلال عرضية أحمد متعب من الجبهة اليسرى ولعبها رأسية في مرمى البنك، معلنا عن تسجيل أول أهداف الموسم الجديد للدوري المصري.

وأضاف عبد الرحمن شيكا الهدف الثاني لطلائع الجيش في الدقيقة 87 من عمر المباراة بعد اختراق دفاع البنك وتسديد الكرة بيمناه وتسكن شباك محمد أبو جبل، لينتهي اللقاء بفوز الفريق العسكري بهدفين نظيفين.