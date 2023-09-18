شكرا لقرائتكم خبر عن «الشراعية 22 قدماً» تدشن موسم البحر.. السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد شواطئ جميرا يوم السبت المقبل، انطلاق فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023- 2024 والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بإقامة سباق الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

وبدأت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، التجهيز والتحضير للسباق الافتتاحي في الموسم الجديد بالتنسيق والتشاور مع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والوطنية، كما أعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الحدث عبر التسجيل في البوابة الإلكترونية والموقع الرسمي للنادي؛ حيث تستمر عملية التسجيل حتى ظهر يوم الجمعة المقبل.

واعتمدت اللجنة المنظمة اللائحة الفنية للمشاركة في السباق والتي تتضمن فئتين اثنتين الأولى تخص الشباب تحت سن 21 عاماً، والثانية للناشئين تحت سن 16 عاماً مع إمكانية مشاركة متسابق واحد (تحت سن 21 عاماً).

ورحب محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالمشاركين في أنشطة وفعاليات النادي خلال الموسم 2023-2024 وكذلك ممثلي الدوائر والهيئات الحكومية والوطنية التي تسهم في إنجاح السباقات وتقف خلف نجاحات النادي.

وكشف المري أن افتتاح الموسم الجديد سيكون مميزاً من خلال سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والذي يشهد منافسة ساخنة بين الجيل الصاعد في فئتي الشباب تحت 21 سنة والناشئين تحت 16 سنة، ما يجعله حدثاً مميزاً وجميلاً وخير بداية لموسم رياضي طويل وحافل بالفعاليات والأنشطة الرياضية البحرية المتنوعة.