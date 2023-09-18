شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة وشباب الأهلي في صراع مثير على سوبر اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

يلتقي فريقا الشارقة وشباب الأهلي في السابعة من مساء اليوم على ملعب صالة نادي النصر في مباراة كأس السوبر لكرة اليد، وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين قبل أسبوعين في تمهيدي كأس الاتحاد، انتهت لصالح الشارقة 21-18.

يتسيد الشارقة ساحة اللعبة حيث سيطر على منصة التتويج في الموسم الماضي وترك للفرسان الوصافة، ولابد من الإشارة إلى أن المدرسة التونسية تسيطر على أجواء قمة اليد الإماراتية في المنطقة الفنية، بوجود المحترف مصباح الصانع والمدرب سامي السعيدي في قيادة الشارقة ومواطنيهم المحترف ريان والمدرب وليد بن عمر في قيادة الفرسان، ويعتبر بن عمر خبيراً في شؤون اليد الإماراتية لاعباً ومدرباً، وتفيد متابعات «الخليج الرياضي» بأن شباب الأهلي استقطب مقيماً تونسياً وفي حال اكتمال إجراءات قيده سيكون الظهور الأول له اليوم، أما مقيم الشارقة فهو اللاعب الجزائري المتميز زهير نعيم.

وقال محمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة المنتشي بأجمل افتتاحية للموسم وهي بطولة كأس الاتحاد: «بلاشك المعنويات عالية، وبكل تأكيد فريقنا جاهز فنياً وبدنياً ومعنوياً، وعازم على مواصلة الحصاد والمحافظة على البقاء في منصة التتويج، ونحن في الإدارة ثقتنا بلاعبينا والجهازين الفني والإداري لا تحدها حدود، ونتمنى أن يكون فريقنا في يومه، كي يوفق في تحقيق الفوز، وفي النهاية المباراة واللقب في الملعب والفوز على فريق مثل شباب الأهلي يحتاج إلى مضاعفة الجهود لأن الحظوظ تظل متساوية بين الفريقين، ويجب على اللاعبين أن يكونوا في كامل التركيز من أجل تقديم أفضل ما عندهم».

وأكد الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي للألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي أن المواجهة ستكون صعبة على الفريقين، وأن شباب الأهلي لن يكون نداً سهلاً، وأضاف: «في المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين في تمهيدي كأس الاتحاد، لعب فريقنا بصورة جيدة، وتقدم بالنتيجة، ولكن لم يحالفه التوفيق، وأتوقع أن يكون الحسم في آخر الدقائق لأن الندية ستكون حاضرة بقوة، وأعتقد أن فريق شباب الأهلي سيكون مختلفاً عن المرات السابقة، وستكون له كلمته المسموعة في مواجهة اليوم، التي تمنى أن تكون لائقة بسمعة اللعبة ومكانة الفريقين».

وأضاف: «نناشد اتحاد كرة اليد باختيار الحكم المناسب للمباراة، ثقتنا كبيرة في أي طاقم يدير اللقاء، ولكن في نفس الوقت لدينا ملاحظة نريد أن نوصلها وهي مطالبتنا للتحكيم بتوفير الحماية للاعبين من الإصابات والعمل للمحافظة على سلامة اللاعبين».

