شكرا لقرائتكم خبر عن فوز بالثلاثة لاتحاد جدة وسقوط الفيصلي في دوري أبطال آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشَّن الاتحاد عودته إلى مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد ثلاث سنوات من الغياب بفوز كبير على ضيفه ايه جي أم كاي الأوزبكستاني 3-0 الاثنين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل الاتحاد ثلاثيته في الشوط الأول عن طريق هارون كمارا (11) والبرازيلي رومارينيو داسيلفا (15 و42 من ركلة جزاء).

وتصدر الاتحاد مجموعته برصيد ثلاث نقاط تاركاً المركز الثاني للقوة الجوية العراقي وسيباهان الإيراني المتعادلين 2-2.

وبكَّر الاتحاد الذي غاب عنه مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة، في افتتاح التسجيل وتحديدا في الدقيقة الحادية عشرة عندما سدد مهند الشنقيطي كرة قوية تصدى لها الحارس بوتيرالي إيرغاشيف وتهيأت أمام كمارا الذي سددها قوية داخل المرمى.

وعزز رومارينيو تقدم الاتحاد بعد أربع دقائق عندما استغل كرة مرتدة من احد المدافعين اثر تسديدة لكمارا فتابعها بقوة داخل المرمى.

وواصل الاتحاد ضغطه وكاد يضيف الهدف الثالث عندما استغل المهاجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله كرة خلف الدفاع من رومارينيو فانطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة ومررها إلى الشنقيطي المنطلق دون رقابة فسددها زاحفة تصدى لها الحارس إيرغاشيف (21).

وتابع إيرغاشيف تألقه وتصدى لتسديدة قوية لحمدالله من خارج المنطقة قبل أن يشتتها الدفاع (27).

واقتنص حمدالله ركلة جزاء انبرى لها رومارينيو بنجاح على يمين إيرغاشيف مسجلا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (42).

وتراجع أداء الاتحاد نسبياً في الشوط الثاني وكاد الضيوف يقلصون الفارق بتسديدة للمهاجم الإسباني روبن سانشيس مرت بمحاذاة القائم (58)، ورد الاتحاد بتسديدة لصالح العمري، بديل حمدالله، أمسكها إيرغاشيف ببراعة (71)، قبل أن يسدد اللاعب نفسه كرة قوية ارتدت من العارضة في الوقت بدل لاضائع.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل القوة الجوية مع ضيفه سيباهان 2-2 على ملعب استاد فرانسوا حريري في أربيل عاصمة اقليم كردستان وأمام عشرة آلاف متفرج.

وسجل علي جاسم (26 و88) هدفي القوة الجوية، ومحمد دانشكير (31) ومحمد قرباني (65) هدفي سيباهان.

وتقدم القوة الجوية بواسطة جاسم في الدقيقة 26 من تسديدة قوية فاجأ بها حارس سيباهان نياز ماندي.

ولم يتأخر الفريق الايراني سوى خمس دقائق وأدرك التعادل بواسطة دانشكير (31).

وأنقذ حارس القوة الجوية محمد حميد مرماه من هدف بتصديه على دفعتين لكرة خطيرة لقرباني (45).

ونجح قرباني في منح التقدم لسيباهان مطلع الشوط الثاني بعدما تلاعب بمدافعي القوة الجوية وسدد كرة ساقطة فوق الحارس حميد (65).

واضطر مدرب القوة الجوية أيوب أوديشو الى اشراك المهاجم مهند عبد الرحيم بدلا من احمد سروري في محاولة لإدراك التعادل على اقل تقدير، ونجح في مسعاه قبل انتهاء المباراة بدقيقتين بتسديدة قوية لجاسم (88).

وفي الجولة الثانية في الثاني من أكتوبر المقبل، يلعب القوة الجوية مع مضيفه ايه جي أم كاي، والاتحاد مع مضيفه سيباهان.

خسارة الفيصلي

وفي المجموعة الثانية، مني الفيصلي بطل الدوري الأردني بخسارة أمام ضيفه ناساف الأوزبكي 0-1 سجله البديل زافارمورود عبد الرحماتوف في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ودانت الأفضلية في الشوط الأول للضيوف الذين هددوا مرمى الفيصلي بكرة رأسية مرت بجوار القائم الأيسر، رد عليها عارف الحاج بتسديدة زاحفة مرت بجوار القائم، وأخرى حولها الدفاع إلى ركنية.

ودخل الفيصلي الشوط الثاني بقوة لكن دون خطورة حقيقية على المرمى الأوزبكي.

واهدر أمين الشناينة فرصة عندما أخطأ التقدير في استلام الكرة وهو منفرد بالحارس، قبل ان يتألف الحارس مهدي خليل في إنقاذ مرمى الفيصلي من أهداف محققة بعد سلسلة من الهجمات والضغط من جانب الفريق الأوزبكي خصوصاً من أطراف الملعب والكرات الثابتة، قبل أن يخطف عبد الرحماتوف هدف الفوز بتسديدة قوية من داخل المنطقة على يسار خليل (7+90).