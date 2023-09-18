شكرا لقرائتكم خبر عن فوكس يتوج بأول ألقاب النخبة في جولة دي بي ورلد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم النيوزلندي ريان فوكس إلى المركز الثالث في ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للغولف، بعدما توج الأحد بلقب بطولة «بي إم دبليو بي جي أيه» في ملعب وينتورث العريق في إنجلترا.

ويعد هذا أول لقب للنيوزلندي فـي إحدى بطولات سلسلة «رولكس» التي تضم بطولات النخبة ضمن جولة دي بي ورلد، وتشمل إلى جانب هذه البطولة الإنجليزية، كلاً من: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، بطولة جـينيسيس الأيرلنديـــة المفتوحـــة، وبطولة جولة دي بي ورلد الختامية للموسم، والتي ستقام فـي عقارات جميرا للغولف في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.

وحســم فوكس لقـــب البطولـــة الإنجليزية بعدما أنهى المنافسات برصيد 18 ضربة تحت المعدل، ليكسب 1335 نقطة والجائزة المالية التي تتجاوز مليون ونصف المليون دولار أمريكي، ليتقدم 27 خطوة دفعة واحدة، ويصبح بالمركز الثالث برصيد 2345 نقطة في الترتيب الصادر الاثنين لـ«السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وكان الإنجليزي أرون راي الذي حل وصيفاً في البطولة الإنجليزية صاحب أكبر تقدم على سلم ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الأسبوع، بعدما قطع 172 خطوة دفعة واحدة ليصبح بالمركز 54.

وتحتدم المنافسة بين أبرز نجوم الغولف حول العالم، مع محاولة كل منهم الوجود في قائمة أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى البطولة الختامية المقبلة.